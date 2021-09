4H Dairy Judging team from Manitowoc wins national title

(WFRV) – Wisconsin’s state champion 4H Dairy Judging team captured the national title at World Dairy Expo in Madison.

The winning senior team from Manitowoc County included Lauren Siemers, Clarissa Ulness, Emma Vos, and Jenna Gries, and was coached by Angie Ulness and Paul Siemers.

Here’s a look at the full results:

Top ten teams at National 4-H Dairy Judging Contest: 1. Wisconsin, 2,0252. Florida, 2,010 3. New York, 2,0034. Ohio, 1,9705. Maryland, 1,968 6. Pennsylvania, 1,9657. Indiana, 1,933 8. Illinois, 1,928 9. Kentucky, 1,91210. Virginia, 1,908

Top ten teams in reasons at National 4-H Dairy Judging Contest: 1. Wisconsin, 6752. Florida, 6633. Maryland, 650 4. New York, 643 5. Minnesota, 642 6. Pennsylvania, 6417. Ohio, 640 8. Michigan, 640 9. Indiana, 632 10. Kentucky, 632

Top ten individuals at National 4-H Dairy Judging Contest: 1. Nicholas Hammer, 686, Florida2. Morgan Osborn-Wotthlie, 686, Maryland 3. Clarissa Ulness, 682, Wisconsin4. Jenna Gries, 681, Wisconsin5. Savannah Rice, 680, Florida6. Elizabeth Hyman, 678, New York7. Madelyn Topp, 671, Ohio8. Aidan Ainslie, 670, New York9. Andrew Houseknecht, 669, Pennsylvania10. Delana Erbsen, 665, Illinois

Top ten individuals in reasons at National 4-H Dairy Judging Contest: 1. Jenna Gries, 230, Wisconsin 2. Nicholas Hammer, 228, Florida 3. Aidan Ainslie, 227, New York 4. Emma Schnebly, 226, Maryland5. Julia Heijkeep, 225, Florida6. Savannah Rice, 224, Florida7. Clarissa Ulness, 223, Wisconsin 8. Lauren Siemers, 222, Wisconsin 9. Adalee Thelen, 220, Michigan 10. Morgan Osborn-Wotthlie, 219, Maryland