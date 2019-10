The Bay Port Pirates remain perfect after cruising past Ashwaubenon in a battle of FRCC unbeatens. Meanwhile in the VFA, Kimberly knocked off Neenah in a shootout to stay a game in front of Kaukauna and Appleton North. Local 5 Sports Director Burke Griffin breaks down the highlights from another busy night under the lights in Northeast Wisconsin.

Hortonville 49 Oshkosh North 7 Manawa 7 Amherst 36 Appleton North 31 Appleton East 24 Kaukauna 31 Appleton West 21 Bay Port 55 Ashwaubenon 0 Valders 0 Chilton 49 Coleman 50 Crandon 0 Little Chute 0 Freedom 23 Notre Dame 14 Green Bay Preble 28 Menasha 48 Green Bay West 13 Plymouth 44 Kettle Moraine Lutheran 0 Roncalli 12 Kiel 54 Saint Mary's Springs 31 Laconia 6 Denmark 42 Luxemburg-Casco 28 Wrightstown 58 Marinette 13 Neenah 31 Kimberly 45 Sheboygan Falls 38 New Holstein 18 Xavier 21 New London 37 Iola-Scandinavia 35 Oconto 0 North Fond du Lac 6 Omro 42 Green Bay Southwest 0 Pulaski 33 Oconto Falls 14 Shawano 21 Sheboygan North 13 Sheboygan South 7 Kewaunee 42 Southern Door 6 Brillion 27 Two Rivers 20 Green Bay East 6 Waupaca 55 Berlin 60 Waupun 0 Seymour 0 West De Pere 49 Ripon 14 Winneconne 13 Mishicot 6 Cedar Grove-Belgium 56 Reedsville 20 Howards Grove 22 Hilbert 62 Kohler/Sheb. Luth./Christian 28 Oostburg 47 Manitowoc Lutheran 20 Cambria-Friesland 14 Lourdes Academy 54