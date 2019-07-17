A Humid Wednesday: 7/17/2019

THERE WERE A LOT MORE CLOUDS OUT THERE ON WEDNESDAY ALTHOUGH WE DID SEE SOME BREAKS WITH THE AFTERNOON. SOME LOCATIONS TO THE NORTH ESPECIALLY EXPERIENCED MORE SUNSHINE. HIGHS STILL MANAGED INTO THE 80S ALONG WITH THE HUMIDITY. A BOUNDARY TO OUR SOUTH WILL PUSH NORTH LATER WEDNESDAY NIGHT. THAT WILL TRIGGER MORE SHOWERS AND STORMS THAT COULD PRODUCE SOME VERY HEAVY RAINFALL. BEHIND THAT WILL BE VERY HOT AND HUMID CONDITIONS AS WE WRAP UP THE WORK WEEK. HIGHS WILL BE IN THE 90S ALONG WITH VERY HUMID CONDITIONS. THIS WILL RESULT IN HEAT INDICES THAT WILL REACH AROUND 110! TAKE ADDED PRECAUTIONS ESPECIALLY ON FRIDAY. TEMPS WILL RETURN TO MORE SEASONAL LEVELS BY THE WEEKEND.