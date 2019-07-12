A warmer Friday: 7/12/2019

THE HEAT AND SOME HUMIDITY RETURNED ON FRIDAY. TEMPERATURES WARMED INTO THE 80S ALONG WITH SLIGHTLY MORE HUMID CONDITIONS. WE GET A BREAK ON SATURDAY AND THEN WE WILL GET INTO A LONG STRETCH OF HEAT AND HUMIDITY FOR NEXT WEEK. HIGHS ON SATURDAY WILL BE A BIT COOLER BUT WILL REACH INTO THE LOW 80S. A COLD FRONT WILL MOVE THROUGH FRIDAY EVENING AND THAT WILL SPREAD A FEW SHOWERS AND STORMS ACROSS THE AREA DURING THE EVENING HOURS. THEN WE ARE LOOKING FOR A NICE DAY ON SATURDAY WITH SUNSHINE AND A LITTLE LESS HUMIDITY. THE HEAT AND HUMIDITY TO RETURN SUNDAY AND WILL CONTINUE THROUGH ALL OF NEXT WEEK. HIGHS COULD EASILY REACH INTO THE 90S ALONG WITH VERY HUMID CONDITIONS. SOME THUNDERSTORM CHANCES ARE ALSO POSSIBLE NEXT WEEK.