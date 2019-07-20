ANOTHER ROUND OF STORMS ON SATURDAY: 7/20/2019

WE HAVE BEEN SEEING THE WORST SEVERE WEATHER IN QUITE SOME TIME WITH DAMAGING WINDS…FLOODING RAINS AND EVEN A FEW TORNADOES. THAT WAS THE CASE ON FRIDAY EVENING AND CONTINUED WITH ANOTHER ROUND ON SATURDAY MORNING. THAT HAS SLOWLY ENDED AND NICER WEATHER IS ON THE WAY FOR SATURDAY. TEMPS WERE COOLER SATURDAY ALTHOUGH THE HUMIDITY WAS STILL HIGHS DURING THE DAY. HIGHS WERE IN THE LOW 80S ON SATURDAY. WE WILL BE LOOKING AT A SUNNY DAY FOR SUNDAY WITH MORE SEASONAL TEMPS FOR HIGHS IN THE LOW 80S AND LESS HUMIDITY.