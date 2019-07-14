Saturday evening forecast: 7/13/2019

WE STARTED OUT THE DAY WITH LOTS OF SUN ON SATURDAY WITH SOME HIGH CLOUDS DRIFTED ACROSS THE SOUTHERN HALF OF THE VIEWING AREA MIDDAY. HIGHS STILL WARMED INTO THE 80S ALTHOUGH IT WAS NOT AS HUMID. THE NORTH CONTINUED TO SIT IN THE SUNSHINE. THE QUIET WEATHER WILL CONTINUE SATURDAY NIGHT AND INTO SUNDAY WITH HIGHS SUNDAY BACK IN THE 80S ALONG WITH MORE HUMIDITY. WE WILL BE EXPECTING SOME VERY WARM AND HUMID CONDITIONS TO RETURN AS WE HEAD INTO NEXT WEEK ALONG WITH CHANCES OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS AT TIMES.