Saturday Video Forecast: 5/4/2019

WE STARTED OUT WITH SOME EARLY MORNING CLOUDS THEN SKIES CLEARED OUT AND WE SAW A GREAT DAY WITH MOSTLY SUNNY SKIES ON SATURDAY. TEMPERATURES ALSO CLIMBED INTO THE 60S AND EVEN A FEW 70S DURING THE DAY. WE DID SEE A FEW AFTERNOON CLOUDS BUT VERY QUIET WEATHER THROUGHOUT THE DAY. WE ARE EXPECTING EVEN MILDER TEMPS FOR SUNDAY BUT WE COULD ALSO SEE THE THREAT OF SOME AFTERNOON SHOWERS AND EVEN A FEW STORMS ESPECIALLY TO THE SOUTH. HIGHS WILL CONTINUE TO WARM UP TO AROUND 70 DURING THE AFTERNOON BEFORE THE COLD FRONT PASSES BY LATER IN THE DAY.