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Saturday Video Forecast: 5/25/2019

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Posted: May 25, 2019 04:13 PM CDT

Updated: May 25, 2019 10:27 PM CDT

AS EXPECTED...THE OVERNIGHT SHOWERS AND STORMS MOVED THROUGH EARLY SATURDAY. THEN WE SAW VERY WARM TEMPS WITH MORE SUNSHINE. TEMPS REACHED INTO THE LOW 80S DURING THE AFTERNOON. WE DID SEE A POP UP SHOWER TO THE SOUTH OF US AS A COLD FRONT PASSED ACROSS THE AREA. WE WILL SEE COOLER BUT MORE SEASONAL TEMPS FOR SUNDAY BUT WE ARE ALSO EXPECTING A REALLY NICE DAY WITH HIGHS AROUND 70.

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